AFFAIRE SOFIANE BABBACI

LAAZIV (SIWEL) — Nous avons appris avec une grande affliction, que la cour coloniale Boumerdes a rendu le verdict concernant notre frère Sofiane Babaci, accusé par le régime colonial algérien d’atteinte à l’unité nationale.

Selon ses avocats chargés de sa défense, Sofiane est condamné à deux ans de prison ferme et une amende, et selon la même source, notre frère est placé en isolement au niveau du pénitencier du Tidjellabine, ce qui risque biensur de nuire à son état physique et morale.

Agissons-nous pour faire libérer nos détenus d’opinions qui souffrent silencieusement dans les geôles du colonialisme

algérien.