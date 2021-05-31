ADAVU AMHERSAN YEKKAT AMEK ARA YERREẒ TIKLI N UZEKKA

Posted on : 31/05/2021 By
ADAVU AMHERSAN YEKKAT AMEK ARA YERREẒ TIKLI N UZEKKA
Actualité Kabylie MAK-Anavad 

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — 03 imeɣnasen n Sedduq i wumi d-ceyyeε temsulta tamhersant ass-ayi akken ad εeddin ɣer uxxam n temsulta tamhersant i uzekka, ɣas ur d-tvan ara sebba iɣef i asen-d-ceyεen, izmer imi irefden « Le banderole » isawalen i tlelli n Ǧamal Ǧudi.

Deg lawan, anda imezdaɣ ttheyyin i tikli i uzekka ɣef 11:00 di temdint n Sedduq i tlelli n Ǧamal Ǧudi akked yimeɣnasen n tikti, adavu amhersan yessawal-d i yimezdaɣ ad εeddin ɣer « le commissariat » akken ad yerrez tikli n uzekka.

Adavu amhersan, yenwa s tigawin-ayi ur nesεi lmeεna s wacu ara iqavel levɣi d tfenṭazit sεan imeɣnasen. Win i teddun ɣef tidet yessawaḍ.

  • Aql-aɣ ɣer yidis imeɣnasen-ayi n Sedduq i wumi d-tceyyeε temsulta.
  • Tilelli akk i yimeɣnasen n tikti.

SIWEL 312135 MAI 21