ADAVU AMHERSAN YEKKAT AMEK ARA YERREẒ TIKLI N UZEKKA

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — 03 imeɣnasen n Sedduq i wumi d-ceyyeε temsulta tamhersant ass-ayi akken ad εeddin ɣer uxxam n temsulta tamhersant i uzekka, ɣas ur d-tvan ara sebba iɣef i asen-d-ceyεen, izmer imi irefden « Le banderole » isawalen i tlelli n Ǧamal Ǧudi.
Deg lawan, anda imezdaɣ ttheyyin i tikli i uzekka ɣef 11:00 di temdint n Sedduq i tlelli n Ǧamal Ǧudi akked yimeɣnasen n tikti, adavu amhersan yessawal-d i yimezdaɣ ad εeddin ɣer « le commissariat » akken ad yerrez tikli n uzekka.
Adavu amhersan, yenwa s tigawin-ayi ur nesεi lmeεna s wacu ara iqavel levɣi d tfenṭazit sεan imeɣnasen. Win i teddun ɣef tidet yessawaḍ.
- Aql-aɣ ɣer yidis imeɣnasen-ayi n Sedduq i wumi d-tceyyeε temsulta.
- Tilelli akk i yimeɣnasen n tikti.
SIWEL 312135 MAI 21