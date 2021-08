À CES ALGÉRIENS GIROUETTES !

CANADA (SIWEL) — Vous avez dû recevoir un coup de fil de la part de vos amis de la DRS. Un rappel à l’ordre en somme. Vous avez plié, voire vendu votre âme. Sinon comment expliquer votre revirement à l’égard de Kabyles innocents qui ne font que demander pacifiquement le droit à leur dignité, à leur liberté ? Hier vous aviez presque la tête sur les épaules et vous avez fait des analyses plus ou moins cohérentes sur la situation en Kabylie. Même si vous avez amplifié à outrance la nouvelle du décès de Djamel Bensmail (qu’il repose en paix), victime lui aussi des services algériens, vous avez plus ou moins eu le courage d’admettre l’évidence. Cependant, vous avez délibérément occulté les dizaines de victimes Kabyles mortes carbonisées par les incendies criminels, œuvres de ces mêmes services censés justement les protéger. Aujourd’hui vous demandez à ce que la mafia au pouvoir fasse pression sur les pays occidentaux pour extrader les membres du MAK. Vous faites dans le populisme (macabre) et c’est grave.

Laissez-moi vous rappeler que ce n’est pas dans la tradition Kabyle que de s’autoflageller. C’est une tradition purement algérienne. On a tous assisté aux atrocités commises lors des années 90 par les Algériens. Vous ne vous rappelez peut-être plus de la fameuse question : qui tue qui ?

Non messieurs, les Kabyles, qu’ils soient du MAK, de l’URK, d’Akal, du RPK, du RCD, du FFS ou d’une autre tendance politique ne commettent pas de génocide. Notre tradition de paix et notre culture d’humaniste ne nous le permettent pas. Soyez logiques, soyez lucides, si les Kabyles voulaient la guerre, ils ne brûleraient pas leur propre patrie ; c’est insensé !

Les Kabyles vivent dans leur époque, ils sont pacifiques, leur combat est politique basé sur le droit international. Aujourd’hui, le pouvoir colonial et ses relais, à court d’arguments politiques, commettent des actes ignobles qu’il voudraient imputer aux Kabyles. Ça ne passera pas !

Non, votre marionnette de président, vos généraux et vos services de renseignement et de l’insécurité ne demanderont l’extradition de personne, car, comme vous et nous tous, ils savent que ce sont eux les coupables. Si vous n’êtes pas persuadés de leur culpabilité, essayez de les convaincre à être d’accord pour une enquête internationale, comme l’a demandé le président du MAK.

Non, votre marionnette de président, vos généraux et vos services de renseignement et de l’insécurité ne feront rien du tout, car ils savent qu’ils ne sont pas crédibles ; ils ne sont pas intègres. Ils excellent dans la magouille, le banditisme et la violence. Ils ne s’attirent que le mépris et la répugnance de la part des pays civilisés et démocratiques.

Non, votre marionnette de président, vos généraux et vos services de renseignement et de l’insécurité ne risqueront jamais de s’en prendre au Maroc et encore moins à Israël. Ils savent qu’ils n’ont ni les moyens, ni les connaissances pour se mesurer à ces pays. Ils sont forts juste dans l’endoctrinement radical, les coups tordus et pour commettre des crimes et atrocités contre les innocents sans défense. Génocide, ethnocide, c’est ça leurs points forts, leur spécialité.

Non cette mafia qui dirige l’Algérie ainsi que ses complices radicaux ne feront rien contre les pays occidentaux. Ils ne couperont pas la main qui les nourrit et les soigne.

Oui, comme vous l’avez souligné, le pouvoir colonial algérien a porté à la Kabylie un coup dur, très dur. Mais ce coup n’est pas fatal. La Kabylie renaitra de ses cendres. Ses enfants sont là pour la remettre debout. Son indépendance approche à grands pas. Et beaucoup d’Algériens, semblables à vous, viendront quémander asile chez nous et bientôt que vous ne le croyez.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Muqran At Sgir

SIWEL 222036 AOU 21