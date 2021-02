À BAS LA RÉPRESSION

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Aujourd’hui 8 février 2021, quatre militants du MAK ont été convoqués au tribunal d’Aqvu ( Akbou) pour attroupement non armé et atteinte à l’unité nationale. La décision finale est la mise sous contrôle judiciaire des courageux militants indépendantistes kabyles.



Le président de l’Anavad qui a suivi de très près le déroulement du procès salue la dignité et le courage des prévenus et rend hommage à leurs avocats dont Me Kader Houali. il salue la foule de citoyens et de militants venue manifester en masse devant l’institution de l’arbitraire colonial algérien d’Aqvu et lui dit sa fierté de voir le drapeau kabyle défendu bec et ongle contre les policiers qui, à maintes reprises, ont essayé en vain de l’enlever à ses porteurs.



Six autres militants sont convoqués pour le 15 février prochain.



Mas Aselway appelle à la mobilisation solidaire et à la vigilance. Il condamne ces décisions de mise sous contrôle judiciaire et exige que cessent toutes les poursuites contre des militants et citoyens pacifiques qui n’ont rien d’autre à se reprocher que leur patriotisme kabyle, leur civisme et leur inébranlable conviction en faveur de l’indépendance de la Kabylie.



Exil, le 08/02/2021

Aksel Amezyan

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

SIWEL 081440 FEV 21