2ÈME RÉUNION AU BUREAU DU CHEF DE LA SECTION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD AU HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES : LE MAK ET L’ANAVAD DÉJOUENT LE PLAN MACHIAVÉLIQUE DU RÉGIME ALGÉRIEN AU HAUT-COMMISSARIAT DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU À GENÈVE [2/2]

2ÈME RÉUNION AU BUREAU DU CHEF DE LA SECTION MENA AU HCDH DE L’ONU

GENÈVE (SIWEL) – Après avoir été reçue par le Bureau de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní Aoláin, la délégation du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) et du Gouvernement provisoire kabyle (Anavad) conduite par le président Ferhat Mehenni a été reçue ce jeudi 08 décembre 2022 après-midi au Bureau du Chef de la section Moyen-Orient et Afrique du Nord au Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, M. Mohammed A. Alnsour, qui vient d’achever sa mission d’inspection sur la situation des droits de l’Homme en Algérie durant laquelle il a rencontré les autorités officielles algériennes et ses organisations satellites.

Lors de cette deuxième réunion, la délégation kabyle est revenue sur le plan machiavélique ourdi par le régime algérien contre la Kabylie qui a conduit notamment à condamner à mort plus d’une cinquantaine de citoyens kabyles pacifiques injustement accusés de terrorisme.

Les officiers onusiens, interpellés par la délégation kabyle sur la situation grave des droits de l’Homme en Kabylie ont convenu de contacter toutes les parties prenantes dont les autorités algériennes et de continuer leur mission, notamment celle de tenter de ramener l’Algérie à respecter ses obligations en matière des droits de l’Homme conformément à ses engagements.

Lors de chacune de ces réunions de travail, un dossier riche et complet a été fourni aux deux entités onusiennes.

Un plan d’action a été établi par les deux parties pour travailler ensemble et exhorter le régime colonial algérien à mettre un terme à son plan machiavélique contre la Kabylie et son peuple pacifique.

SIWEL 082350 DEC 22