VGAYET (SIWEL) — 19 mayu 1981, d tidyanin i d-ismektayen ɣef wayen yeḍran di tama n Vgayet, anda aṭas n yinelmaden n tesnawit i d-yeffɣen deg yiwet n tmesvanit meqqren i d-yewwten mgal wayen i txeddem ddula tadzayrit ama d isenfaren i yettwakksen i Vgayet, rrant-ten ɣer Ǧiǧel akked d tdamsa n tmurt n leqvayel s umata i yettuɣalen simmal ɣer deffir.
Deg tmesvanit-a, i yellan deg temdint n Vgayet, Aqvu d Sidi Σic, ad naf aṭas deg-sen di tazwara d inelmaden n tesnawit, syin rnan-d ɣur-sen iselmaden n ITE d ixeddamen n sandikat yemxalefen, suturen :
- Aεiwed n tmuɣli di tdamsa n tmurt n Leqvayel.
- Tuɣalin n yisenfaren yettwakksen i Vgayet.
- Aserreḥ i kra wid yettwaṭfen deg tedyanin n tefsut n yimaziɣen 1980.
Ddula tadzayrit, teffeɣ-d tewwet imesvaniyen i yelḥan deg uvrid s talwit anda teṭṭef nnig 30 imesvaniyen:
Abdelaziz Merabet (D anelmad)
Mouloud laichouchene (D anelmad)
Ali Gharbi (D aselmad)
Abdelkader Guidjou (D aselmad)
Ali Dai (D aselmad)
Salah Moussouni (D aselmad)
Tayeb Chebi (D aselmad)
Mohamed-Ourabah Nait Heddad (D aselmad)
Kamel Merdes (D axeddam)
Khelil Aizel (D axeddam)
Moussa Talbi (D axeddam)
Mouloud Belal (D axeddam)
Hamid Lakhdari (D axeddam)
Moussa Cheurfa (D axeddam)
Mohand Cherif Bellache (D anelmad)
Boukhalfa Bellache (D anelmad)
Mohand Larbi Boutrid (D anelmad)
Salah Taybi (D anelmad)
Azzedine Madaoui (D anelmad)
Zaher Chibane (D anelmad)
Djamel Menguelati (D anelmad)
Zaher Aouchiche (D anelmad)
Med Salah Messalti (D anelmad)
Mokrane Agoune (D anelmad)
Zoubir Tarki (D anelmad)
Med Said Belalouache (D anelmad)
Abdenacer Yanat (D anelmad)
Ali Benamsili (D anelmad)
Mustapha Brahiti (D anelmad)
Farid Zadi (D anelmad)
Med Akli Benalaoua (D anelmad)
(16) n yimdanen i yettwaṭfen deg Uqvu kra deg-sen, ḥekmen fell-asen 04 iseggasen d lḥevs :
Abdennour Benyahia
Abdennour Meldiloufi
Abdelmalek Halfaoui
Abderrahmane Nasroune
Youcef Chilha
Hider Chikhoune
Zoubir Berkani
Amar Idri
Amar Boukedami
Smail Ait Meddour
Belkacem Souagui
Zoubir Chekkar
Mebrouk Hamidouche
Abdesslam Tiar
Smail Maamri
Mokrane Baaziz
Wid yettwaṭfen yakan di tefsut n yimaziɣen 1980 llan deg temsnaniyen n Vgayet :
Tari Aziz
Zenati Djamel
Lamari Dris Gérard
SIWEL 191041 MAI 21