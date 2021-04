19 avril : Appel à rassemblement à Aqvu en soutien aux militants du MAK harcelés par l’Algérie coloniale

AQVU (SIWEL) — A la veille de la commémoration par le peuple kabyle des Printemps de Kabylie de 1980, 1981 et 2001, la justice inique algérienne a convoqué pour ce lundi 19 avril les militants indépendantistes du MAK :

Magid At Talev, Arezki Hidja et Bilal Amouri pour se présenter devant le juge d’instruction.

Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie appelle tous ses militants et les citoyens épris de justice à se rassembler à partir 9 heures de devant le tribunal d’Aqvu pour apporter leur soutien à ces militants qui luttent pacifiquement pour recouvrer la souveraineté de la Kabylie par des moyens purement politiques et en application des résolutions internationales sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ratifiés et signés par ailleurs par l’Algérie.

L’Algérie qui fait dans la sélections de l’application du droit international en soutenant la cause indépendantiste des Sahraouis en finançant et en armant même le Polisario contre le Maroc et qui daigne refuser ce même droit lorsqu’il s’agit du peuple kabyle, a été rappelée à l’ordre à maintes reprises par les organismes des Nations unies quant à sa politique des droits humains.

