ΓER YIDIS UMEΓNAS LAẒAR BESƐDI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Ameɣnas amunan Laẓar Besεdi, d win i wumi i d-ssawlen ijardarmiyen n Lezzayer tamanaɣt tamhersant (Cerrega) mebla ma nnan-as-d d acu d sebba usiwel-ayi. Send waya, ttuɣ yakan ssawlen-d i Mulud Ḥemrani ass 07 meɣres iεeddan.
Adavu amhersan, yettkemmil deg lḥers-ines mgal imeɣnasen iqvayliyen akken ad yezraε deg wallaɣ yiqvayliyen tugdi d lxuf ɣef umennuɣ n tlelli d tmunent n tmurt Taqvaylit.
I usmekti kan, Laẓar Besεdi gar imeɣnasen i wumi iḥevsen amsineg-nsen; ɣas deg wayen iεeddan εerḍen ad d-serḥen i kra maca netta ur yelli ara gar-asen.
S yisem n umussu n MAK akked yimeɣnasen-is, ad d-as-nini i Laẓar aql-aɣ akk ɣer yidis-ik.
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