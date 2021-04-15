ΓER YIDIS IMEΓNASEN-NNEΓ

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Sin imeɣnasen n tuqqna tasdawant MAK n Vgayet, Mesṭafa Ɛekkuc s yisem-is d aselway n tuqqna tasdawant akked umeɣnas Bilal Ḥamiṭuc, tceyyeε-asen-d temsulta tamhersant mebla ma tban-d kra sebba ɣef waya.
Kra ara d-yettaẓ 20 yevrir, adavu amhersan iteffeɣ-it leεqel, yekkat kan amek ara yessaged imeɣnasen d yiqvayliyen akken ur d-ttaran ara i teɣri n tikli n 20 yevrir deg wussan-ayi i d-iteddun .
Ihi, ad as-d-nini i udavu amhersan, tikli n 20 yevrir ad tili, ameɣnas n Teqvaylit, d ameɣnas ivedden ɣef tidet d tfenṭaẓit. Sdat-s, kunwi ur teswim ara.
Akken ma nella ɣer yidis yimeɣnasen.
Tilelli i Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azεim.
Ad tidir tmurt Taqvaylit deg tmunent d tlelli.
SIWEL 151840 AVR 21